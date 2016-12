Seit gut über einem Monat ist Lindsey Stirlings drittes Album "Brave Enough" jetzt schon raus. Mit diesem Album hängt Lindsey ihre musikalische Messlatte ein Stück höher: Neben ihrer bewährten Mischung aus Electronica und Klassik befinden sich nun auch Pop, Alternative, Rock, Country und Rap stilistisch auf "Brave Enough" wieder. Gleichzeitig bleibt sich Lindsey aber ihrem markanten Signature-Sound treu.

"Brave Enough" erscheint als Doppel-Vinyl

Um diesen Sound aus den verschiedensten Musikrichtungen auf Lindseys Album zu genießen, gibt es "Brave Enough" ab heute auch in der Vinyl-Version. Alle Liebhaber des "Schwarzen Goldes" können sich auf 14 Tracks in der Standard-Version freuen.

Lindsey Stirling Album "Brave Enough"

