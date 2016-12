In ihrem neuen Video "Prism" schlüpft Lindsey Stirling in fünf verschiedene Rollen. Als "Lindsey", "Lindsee", "Lin-Z", "Lindsay" und "Lyndsie" tritt sie als "The Violindseys" auf und performt eine außergewöhnliche Choreographie. Das Video ist im Anime-Stil gehalten: bunte, grelle Kulissen und schrille Outfits. Für den Song "Prism" arbeitete Lindesy mit dem Musiker und Produzenten Robert DeLong zusammen.

"Prism" ist der dritte Song aus Lindseys aktuellen Album "Brave Enough". Vor "Prism" sind bereits die Songs samt Videos "Something Wild" feat. Andrew McMahon in the Wilderness und "The Arena" aus dem Album erschienen.