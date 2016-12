Das Ende des Jahres naht und führt die Geigerin Lisa Batiashvili zum Abschluss noch mit Brahms nach Dresden in die Semperoper, mit Prokofiev nach Lugano und mit Tschaikowsky ins Berliner Schillertheater. Auch das neue Jahr startet fulminant. Kaum ist Lisa Batiashvilis Album mit dem Violinkonzert von Peter Tschaikowsky erschienen, so steht sie Anfang Januar damit erneut im Berliner Schillertheater mit Daniel Barenboim und der Staatskapelle Berlin und in der Kölner Philharmonie gemeinsam mit dem Königlichen Concertgebouworchester Amsterdam unter der Leitung von Sir Antonio Pappano auf der Bühne, um das Publikum live mit ihrer strahlend schönen und puristischen Interpretation des großen romantischen Werkes zu begeistern.

13.11.2016 Dresden - Semperoper

24.11.2016 Lugano - LAC Lugano Arte e Cultura

31.12.2016 Berlin - Schillertheater

02.01.2017 Berlin - Philharmonie

05.01.2017 Köln - Philharmonie

Mehr Informationen zu den anstehenden Konzerten finden Sie auf Lisa Batiashvili Terminseite.