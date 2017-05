Everybody (Lyric-Video)

Vorschusslorbeeren gab es reichlich - nun ist das neueste Werk des Ostküsten-MCs überall erhältlich: Logic veröffentlichte am 5. Mai 2017 "Everybody" - ein mit Spannung erwartetes 13 Tracks umfassendes Album, das im Vorfeld schon ein digitales Lauffeuer ausgelöst hat. Schon der Titelsong "Everybody" verzeichnete binnen einer Woche über 10 Millionen Streams. Die zweite Auskopplung "Black Spiderman feat. Demian Lemar Hudson" ging ebenfalls viral: Über 7 Millionen YouTube-Views binnen zehn Tagen. Und diese Reichweite weiß der Rapper zu nutzen: Vorbote Nummer drei heißt "1800-273-8255" und kam mit der Unterstützung von Alessia Cara und Khalid. Die Single steht im engen Zusammenhang mit der US-amerikanischen National Suicide Prevention Lifeline, die Suizidgefährten emotionalen Beistand im entscheidenden Moment bietet.

"Everybody": Logic und zahlreiche Gäste in Bestform

Black Spiderman feat. Damian Lemar Hudson (Video)

Die Fans kleben einfach an seinen wortgewandten Lippen und an denen seiner zahlreichen Featuring-Gäste: Auf "Everybody" finden wir Juicy J, Killer Mike, Chuck D und Black Thought von The Roots. Weite Teile der Produktion übernahmen mal wieder Logic und sein angestammter Kollege 6ix. Wenn man bedenkt, dass Sir Robert Bryson Hall II aus Maryland gerade mal 27 Jahre alt ist, wirken seine Einflüsse überraschend klassisch: Golden-Era- bzw. Neunziger-Helden wie RZA, The Roots, ATCQ und Nas sind genauso dabei, wie Miles Davis und Frank Sinatra, dessen "Fly Me To The Moon" zu seinen persönlichen Favoriten zählt. Wichtiger noch: Logic ging’s von Anfang an weniger um Bling und Co., sondern einfach ums Rappen selbst; um MC-Skills der Extraklasse, die er jetzt auch auf seinem neuesten Album einmal mehr zum besten gibt.

Logic Album "Everybody"

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei GooglePlay

▶ bei Apple Music

▶ bei Spotify