Das Duo Lola Marsh aus Tel Aviv gehört zu den vielversprechendsten Newcomern des Jahres. Ihre ersten Songs "Sirens" und "You're Mine" übertrafen alle Erwartungen und verzeichneten über 7 Millionen Streams auf Spotify. Nun legen sie mit ihrem Debüt-Album "Remember Roses" nach und möchten an ihren bisherigen Erfolgen anschließen. Die Platte wird ab 9. Juni 2017 erscheinen und ist ab 21. April 2017 vorbestellbar. Die Musik von Lola Marsh ist ein lebendiger und beschwingter Folk-Pop, in dem Leichtigkeit und Traurigkeit perfekt miteinander harmonieren. Das Duo kündigte zudem an, die Pre-Order des Albums mit einer kleinen, akustischen Live-Show auf Facebook mit ihren Fans zu feiern.

Pre-Order zum Debüt-Album "Remember Roses" startet am 21. April 2017

Mit "Remember Roses", gelingt es Yael Shoshana Cohen und Gil Landau, reifer und inspirierter zu klingen, als auf ihrer ersten EP "You're Mine". "Was unsere Musik betrifft, versuchen wir uns auf die schönen Dinge im Leben zu fokussieren. Wir wollen Menschen mit unserer Musik glücklich machen und Emotionen bei ihnen erzeugen", erklärt Gitarrist Gil Landau. Entstanden ist so der perfekte Soundtrack für den beginnenden Sommer. Schon der Titel ist ein Trip in die eigene Vergangenheit, denn diese Rosen entstammen aus dem Garten, den es früher im Elternhaus der Sängerin gab. Auf den elf Songs des Albums geht es immer wieder um die Freundschaft, um die Liebe oder auch um die eigenen Ängste, die es beim Heranwachsen zu bezwingen gibt.

Erster Song "Wishing Girl" aus "Remember Roses"

Eingeleitet wird das Debüt von ihrer Single "Wishing Girl" – einer sommerlichen Hymne, die von einer extrem ansteckenden Melodie und lässigem Pfeifen getragen wird. Der eingängige Sound versprüht auf Anhieb Leichtigkeit und Gute Laune. Dazu möchte man einfach mitpfeifend durch die blühenden Straßen laufen, während einem die Sonne ins Gesicht lacht.

Wishing Girl (Audio Video)

Lola Marsh Album "Remember Roses "

