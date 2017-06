Lola Marsh - Ebay TV Spot

Der Song aus dem aktuellen Ebay-TV-Spot kommt euch bekannt vor? Sehr richtig, denn es handelt sich dabei um "Wishing Girl" vom israelischen Duo Lola Marsh. Gil Landau und Yael Shoshana Cohen liefern die Musik zur Sommerkampagne des weltweit größten Online-Marktplatzes und dürfen sich über eine europaweite Ausstrahlung freuen, die unter dem Motto "Finde deinen Sommer" steht. "Wishing Girl" von Lola Marsh repräsentiert genau dieses Gefühl und der eingängige Sound versprüht auf Anhieb Leichtigkeit und gute Laune.

Lola Marsh - Wishing Girl

Lola Marsh mit neuem Album "Remember Roses" im ZDF Fernsehgarten

Und das ist erst der Anfang: Am 9. Juni 2017 erscheint das Lola Marsh-Debüt-Album "Remember Roses", auf dem neben "Wishing Roses" auch der zweite Vorab-Track "Morning Bells" zu hören ist. Wer noch mehr vom Duo aus Tel Aviv hören möchte, schaltet am 11. Juni 2017 den ZDF Fernsehgarten ein. Dort - und später auch in der ZDF Mediathek - sind Lola Marsh ab 11:50 Uhr zu bewundern.

Lola Marsh Album "Remember Roses "

▶ bei Amazon

▶ bei Apple Music

▶ bei iTunes