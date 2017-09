Vom 14. bis 16. September 2017 ging in Baden-Baden das SWR3 New Pop Festival über die Bühne. Neben zahlreichen Acts wie Welshly Arms, Wincent Weiss, Rag'n'Bone Man, Anne-Marie, Alice Merton, The XX, JP Cooper, Zak Abel, Kaleo gaben auch Lola Marsh dort ihre Hits zum Besten. Mit ihrer glasklaren Stimme und der Ukulele in der Hand, verzauberte Sängerin Yael Shoshana Cohen zusammen mit Band-Kollege und Ex-Partner Gil Landau das Theater.

Vor allem der Radiohit "Wishing Girl" verbreitete Sommerfeeling und animierte zum fröhlichen Mitpfeifen. Gegen Ende des Konzerts brachten Lola Marsh vermehrt Akustik-Balladen, die die Zuschauer im Theater berührten. Ein Best-Of des Auftrittes könnt ihr euch auf der Website von SWR3 ansehen.

Star-Talk mit Pierre M. Krause

Im Star-Talk auf der Außenbühne mit Pierre M. Krause bewies die israelische Indie-Pop-Band Humor und filmte gemeinsam mit dem Entertainer ein Unboxing-Video des Spiels "Vier Gewinnt". Auch die Jonglage-Künste von Gil wurden auf die Probe gestellt. Währenddessen erzählten die Beiden über sich, ihre Musik und die Vorliebe für Blumen. Lola Marsh sind nicht nur sagenhafte Musiker, sondern auch wahre Unterhalter. Seht selbst:

Lola Marsh bringen euch den Sommer zurück: Gewinnt das Album "Remember Roses" auf Vinyl

Damit auch bei euch zuhause das Sommerfeeling zurück kommt, verlosen wir drei Vinyls des Albums "Remember Roses" mit dem Gute-Laune Hit "Wishing Girl" von Lola Marsh. Um zu gewinnen, müsst ihr nur unsere Gewinnspielfrage richtig beantworten und mit etwas Glück steht der vielfältige Longplayer schon bald in eurem Plattenschrank. Teilnahmeschluss ist der 18. Oktober 2017.

