Mit "Big Picture" veröffentlicht die britische Indie-Pop-Band London Grammar bereits den zweiten neuen Song in diesem noch jungen Jahr 2017. Der fulminante, mitreißende Track wurde vom prominenten britischen Musiker Jon Hopkins produziert - ursprünglich jedoch von London Grammar-Sängerin Hannah Reed am Klavier komponiert. Oben, im zugehörigen Musikvideo, hört ihr das gelungene Ergebnis dieser Zusammenarbeit.

"Big Picture": Große Bilder zeigt auch das zugehörige Musikvideo

Für das Video haben sich Hannah Reid, Dot Major und Dan Rothman mit der bekannten Regisseurin Sophie Muller zusammengetan, die auch schon für Coldplay und Beyoncé gearbeitet hat. Das Ergebnis ist ein Video, das so ganz anders ist als alles, was wir bisher von London Grammar kennen. Im Breitbildformat unterstreicht es lebhaft die Stimmung des Songs.

London Grammar in 2017: "Big Picture" folgt auf "Rooting For You"

"Big Picture" folgt nun als zweite Single nach der Überraschungsveröffentlichung des epischen Tracks "Rooting For You" mitsamt Video an Neujahr. Auch hier ist Hannah Reids unverwechselbare hohe Stimme das Glanzstück des Songs. Bekannt wurde die Band im Jahr 2013 mit ihrem umjubelten Debüt-Album "If You Wait". Sie Single-Auskopplungen "Strong" und "If You Wait" haben in Deutschland jeweils Gold-Status erreicht.