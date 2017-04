Hannah Reid, Dan Rothman und Dot Major sind mit einer neuen Single am Start - und das nun schon zum dritten Mal in diesem Jahr. Auf "Rooting For You" und "Big Picture" folgt nun mit "Oh Woman Oh Man" der nächste Streich von London Grammar - und außerdem lässt das Trio die Katze nun endgültig aus dem Sack.

Das neue Album "Truth Is A Beautiful Thing" ab dem 9. Juni 2017

Nachdem ihr erster Longplayer "If you Wait" Gold-Status für über 100.000 verkaufte Einheiten erreicht hat, stehen London Grammar nun mit einem zweiten Studioalbum in den Startlöchern: Es heißt "Truth Is A Beautiful Thing" und erscheint am 9. Juni 2017.

Die neue Single "Oh Woman Oh Man" ab jetzt

Ab jetzt dürfen wir uns aber ersteinmal über "Oh Woman Oh Man" freuen. Der Song versprüht zu Beginn ein auffallend melancholisches Timbre, welches sich durch ein reduziertes Klavier und Hannah Reids gewohnt ausdrucksstarke Stimme auszeichnet. Dazu kommt eine bestechende Rhythmik, die zum Mitgrooven anstiftet.

London Grammar Single "Oh Woman Oh Man"

▶ bei iTunes

▶ bei Apple Music