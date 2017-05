Mit ihrem Debüt "If You Wait" eroberten London Grammar in 2013 die britische Musikszene im Sturm. Nun legen Hannah Reid (Gesang), Dan Rothman (Gitarre) und Dot Major (Drums, Electronics) nach und veröffentlichen am 9. Juni 2017 ihren mit Spannung erwarteten Zweitling "Truth Is A Beautiful Thing". In 18 neuen Songs erwartet euch eine berauschende Mischung aus seelenvollen Electronic-Sounds, Techno-Folk und Reids Vocals, die definitiv aufhorchen lässt.

London Grammar: Mit dem zweiten Album zurück zu den Wurzeln

Im Frühjahr 2015, nach 30 Monaten harter Arbeit, kamen London Grammar Zuhause an, um zu verschnaufen - doch schnell juckte es sie wieder in den Fingern. Sie ließen sich dennoch Zeit für ihr zweites Album, denn sie wollten zu ihren Wurzeln zurückkehren: In einer einfachen, übersichtlichen Umgebung schreiben und Musik machen und dabei ungestört und im eigenen Tempo frische musikalische Ideen aus dem Ärmel zaubern.

"Truth Is A Beautiful Thing": Vier Tracks bereits erhältlich

Wie das klingt, zeigen uns London Grammar bereits mit vier Vorab-Songs aus "Truth Is A Beautiful Thing": Auf das pünktlich an Neujahr veröffentlichte "Rooting For You" folgte das fulminante, mitreißende "Big Picture". Das rhythmische "Oh Woman Oh Man" sowie die umwerfende Pianoballade "Truth Is A Wonderful Thing" sind ebenfalls auf auf dem Zweitling von London Grammar enthalten. Alle vier Tracks sind bereits als Download erhältlich.

London Grammar Album "Truh Is A Beautiful Thing"

