Am 21. April 2017 veröffentlichten London Grammar mit "Oh Woman Oh Man" den dritten Vorab-Track aus ihrem neuen Album "Truth Is A Beautiful Thing". Wie schon nach der Veröffentlichung ihres epischen Tracks "Big Picture" folgt diesem Release nun eine Remix-EP, die "Oh Woman Oh Man" in drei wunderbaren weiteren Versionen zeigt.

"Oh Woman Oh Man" in drei neuen Versionen

Der Tiga-Remix verleiht "Oh Woman Oh Man" einen deepen Touch und macht den Track absolut Dancefloor-tauglich. Der DC Breaks Remix legt den Fokus auf die schönen Vocals von Frontfrau Hannah Reid, während der MK Remix uns zurück auf die Tanzfläche einlädt und dem Track einen Deep House-Anstrich verpasst.

London Grammar Remix-EP "Oh Woman Oh Man"

Das neue Album "Truth Is A Beautiful Thing" erscheint am 9. Juni 2017

Hannah Reid, Dan Rothman und Dot Major haben nach dem Erfolg ihres ersten Longplayers "If you Wait" nun ein zweites Studioalbum in den Startlöchern: Es heißt "Truth Is A Beautiful Thing" und erscheint am 9. Juni 2017. Die Platte vereint 18 neue Lieder und ist bereits vorbestellbar.

London Grammar Album "Truh Is A Beautiful Thing"

