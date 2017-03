Es tönt ein geheimnisvoller Sound aus Neuseeland zu uns: Nach langer Wartezeit macht die 20-Jährige Sängerin Lorde auf einen neuen Song neugierig. Die Musikerin hat via Facebook einen vielversprechenden Teaser verlinkt, der auf ein potenzielles Erscheinungs-Datum eines neuen Lorde-Tracks verweist. Im Hintergrund sind bereits die ersten Töne eines neuen Songs zu hören. Was es damit auf sich hat, verraten wir euch hier.

Heiße Spuren bei Facebook: Lorde zeigt im Teaser-Video einen ersten Vorgeschmack

Mit einem Tapetenwechsel auf Facebook heizt Lorde uns an: Erst änderte die junge Neuseeländerin ihr Profilbild, postete ein komplett schwarzes Foto und verlinkt auf einen Teaser mit dem Link "imwaitingforit.com". Im Video seht ihr die Sängerin lässig einen Milchshake schlürfend - in der wartenden Position, die nun auch ihre Fans einnehmen dürften. Denn der poppige und elektronisch angehauchte Beat im Hintergrund verrät, dass es bald einen neuen Lorde-Track geben wird. Schließlich stehen am Ende noch die Daten "02.03.17 NY" und "03.03.17 NZ".

Nach "Royals" und "Pure Heroin": Was kommt?

Wir sind gespannt und freuen uns darauf, wenn wir nach ihrem Erfolgsalbum "Pure Heroin" endlich wieder frische Musik der talentierten Musikerin hören können. Schließlich ist die gerade einmal 20-Jährige Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, so Lorde mit brügerlichem Namen, bereits in Besitz von zwei Grammy-Auszeichnungen. Ihr Song "Royals" feierte bei Veröffentlichung 2013 weltweite Erfolge. Da lässt sich nur erahnen, was uns erwartet.

Top Secret: Drei Events in Auckland

Und die Sängerin teast fleißig weiter: Zur Freude aller Fans in ihrer Heimat wird Lorde in Auckland an drei verschiedenen Orten "einen weiteren Einblick" in das geben, was kommt - so kündete sie es wortwörtlich in einem weiteren Post auf Facebook an. Was genau am Abend des 1. März 2017 passieren und womit Lorde uns überraschen wird, bleibt vorerst top secret. Eins steht jedoch fest: Sie wird es ihren Facebook-Fans nicht vorenthalten.

