Lorde präsentiert das Video zu ihrer neuen Single. Wie die 20-jährige Neuseeländerin verkündete, heißt das gute Stück "Green Light" und ist der erste Track seit ihrem Song "Yellow Flicker Beat" und ihrem Erfolgsalbum "Pure Heroin" aus dem Jahr 2013. Die vier Jahre Wartezeit entschädigt die Singer-Songwriterin jetzt mit einem fanstatischen Clip zum Song, in dem Lorde uns durch die Nacht begleitet.

i am so proud of this song. it's very different, and kinda unexpected. it's complex and funny and sad and joyous and it'll make you DANCE