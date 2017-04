"No Sleep Til Coachella": Das ist das Motto von Lorde für das diesjährige Festival der Superlativen, wie sie auf Facebook postete. Gut für die Sängerin, dass es schon am Sonntag, dem 16. April 2017 soweit ist. Um 20:45 Ortszeit / 5:45 Uhr deutscher Zeit wird Lorde am Coachella Festival 2017 die Stimmung mit ihren Songs in der Colorado-Wüste zum Kochen bringen. Für die "Green Light"-Sängerin wird es der erste große Auftritt seit über zwei Jahren sein.

Live dabei sein am weltweit größten Musikfestival

Party in der Wüste: Das Coachella Valley Music and Arts Festival, oder einfach Coachella, findet seit 1999 im kalifornischen Coachella Valley mitten in der Wüste jedes Jahr an zwei aufeinander folgenden Wochenenden im April statt. Dieses Jahr wird die ganze Musikwelt von 14. bis 23. April 2017 auf die legendärsten Bands der Welt, die heißesten Newcomer und die gehyptesten DJs schauen. Headliner werden am Freitag Radiohead, am Samstag Lady Gaga und am Sonntag Kendrick Lamar sein. Ihr könnt auch live dabei sein: Wie die letzten Jahren auch wird es auch heuer einen Livestream vom Festival geben. So gut wie alle sehenswerten Acts wie Radiohead, Kendrick Lamar, Lady Gaga und Lorde werden auf den drei YouTube-Live-Channels übertragen.

▶ Hier könnt Lords Auftritt am Coachella Festival live mitverfolgen

▶ Mehr Videos von Lorde ansehen

