Der typische Lorde-Beat, ihre geniale, gedoppelte Stimme, ein leichtes Blubbern. Dann steigt ein zaghaftes Klavier ein. So startet Lordes neuer Song "Perfect Places". Ihre Stimme trägt die Melodie und den Aufbau des Tracks, steigert sich, nimmt sich zurück und lässt alles andere im Hintergrund verschwinden.

"Perfect Places": Lordes Song über Jugend und Einsamkeit

"All of our heroes fading / now I can't stand to be alone / let's go to perfect places". Lorde singt über Einsamkeit, Dates ohne Dauer und ihre Jugend. Doch dann endet der Song mit einem leisen a Capella: "What the fuck are perfect places anyway?" Ein weiteres Meisterwerk, das ganz anders klingt als die kraftvolle Single "Green Light", und uns auf das am 16. Juni 2017 erscheinende Album "Melodrama" sehr neugierig macht.

Lorde Song "Perfect Places"

