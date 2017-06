Ella Marija Lani Yelich-O'Connor, uns besser bekannt als Lorde, hat wieder ein Ass aus ihrem Ärmel geholt. Mit "Sober" präsentiert uns die neuseeländische Sängerin nach "Green Light", "Liability" und "Perfect Places" die vierte Hörprobe aus ihrem Album "Melodrama", das am 16. Juni 2017 veröffentlicht wird. Für alle, die es jetzt schon kaum erwarten können, die neuen Lorde-Songs endlich live zu hören: Ab sofort könnt ihr euch Tickets für eins ihrer Europa-Konzerte sichern. Die 20-Jährige kommt nämlich noch in diesem Jahr auf Tour.

Sober (Audio)

Melodrama-Tour mit Konzerten in Köln, München und Berlin

Im Rahmen ihrer Melodrama-Tour wird Lorde rund um den Globus reisen und die Songs ihrer neuen LP, sowie die ihres Erfolgs-Debüts "Pure Heroine" spielen: Erst geht es im Oktober 2017 quer durch Europa, dann nach Neuseeland und Australien. Am 11. Oktober 2017 wird sie in München, am 14. Oktober 2017 in Köln, und am 15. Oktober 2017 in Berlin performen. Wir haben alle Konzert-Daten für euch noch einmal im Überblick:

11.10.2017 München, Zenith

14.10.2018 Köln, Palladium

15.10.2017 Berlin, Tempodrom

Lorde Album "Melodrama"

