Am 3. Juli 2017 spielte Lorde ein sehr intimes Konzert im Rahmen der 1Live Session. Nur zehn glückliche Gewinner kamen in den Genuss, drei Songs aus ihrem Album "Melodrama" live zu lauschen. Auf einer kleinen, minimalistisch gehaltenen Bühne eröffnete Lorde ihren Auftritt mit "Supercut" - danach ging es ruhiger weiter mit "Liability". Beim Abschlusssong "Perfect Places" verdrückten die anwesenden Fans auch ein paar Tränchen, bevor ein weiteres Highlight auf sie wartete.



▶ Hier die 1Live Session ansehen

Die "Green Light"-Sängerin nahm sich nämlich noch Zeit für ihre Anhänger und plauderte ein Weilchen mit ihnen. Vor der Session gab Lorde in der Radiosendung noch ein Interview und verrät unter anderem, was sie in ihrer musikalischen Pause gemacht hat. Außerdem erzählt sie, dass sie eine leidenschaftliche Köchin sei und was es mit den Zwiebelringe auf sich habe.

▶ Hier das Interview nachhören

Lorde Album "Melodrama"

▶ bei iTunes

▶ bei Apple Music

▶ bei Saturn

▶ bei Media Markt