Arte Concert - Lorde live beim Southside Festival

Lorde begeisterte am 25. Juni 2017 die Besucher des Southside Festivals. Für all diejenigen unter euch, die ihren Auftritt verpasst haben, gibt es gute Neuigkeiten: Zum einen hat Arte Concert die besten Momente des Auftrittes mitgeschnitten. Zum Anderen zeigt der Fernsehsender ONE am Samstag, den 8.Juli 2017, von 23:30 bis 0:30Uhr im Rahmen von Best Of Southside die Highlights des Festivals.

▶ Hier Lorde beim Southside ansehen

▶ 8.Juli 2017, 23:30 bis 0:30 Uhr: Best Of Southside bei ONE

Lorde kommt im Herbst 2017 für drei Konzerte nach Deutschland

Egal ob auf riesigen Festivals, bei Talkshowmaster Jimmy Fallon oder bei 1LIVE: Lorde performen zu sehen, macht einfach Spaß. Deshalb heißt es nun vorfreuen auf den Herbst: Im Oktober 2017 die neuseeländische Musikerin für drei Konzerte nach Deutschland zurück. Wir haben die Daten für euch im Überblick - sichert euch jetzt eure Tickets:

11.10.2017 München, Zenith

14.10.2018 Köln, Palladium

15.10.2017 Berlin, Tempodrom

Lorde Album "Melodrama"

▶ bei iTunes

▶ bei Apple Music

▶ bei Saturn

▶ bei Media Markt