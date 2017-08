Vor Kurzem begeisterte Lorde noch mit einer atemberaubenden A Capella-Performance von "Perfect Places" in der Talkshow von Seth Myers. Jetzt versetzt sie ihre Fans erneut in Aufruhr: Auf ihren Social Media Profilen postete die Neuseeländerin ein Foto, dass sie inmitten eines Dickichts zeigt - mit Hut auf dem Kopf und Machete in der Hand. Ein Stichwort der Bildcaption lässt uns besonders aufhorchen: Donnerstag. Wir dürfen also gespannt sein, was uns in Kürze erwartet. Wie bereits "Green Light" und "Liability" stammt auch "Perfect Places" aus Lordes aktuellem Album "Melodrama".