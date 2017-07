Neues von Louane: "On Était Beau", zu deutsch "Wir waren schön", taufte die französische Musikerin und Schauspielerin ihre neueste Single, in der sie es schafft, Melancholie in Leichtigkeit zu verwandeln. Das Lied ist eine federleichte und bittersüße Hommage an eine Beziehung, die zu schön war, um wahr zu sein. Herzscherz-Lyrics treffen auf Tropical House, womit uns Louane ein Alles-wird-Gut-Gefühl mit auf den Weg gibt. Oben im Player seht ihr das offizielle Video zum Song.

▶ Mehr Videos von Louane ansehen

Louane Single "On Était Beau"

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei Google Play

▶ bei Apple Music