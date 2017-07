Vor Kurzem erst meldete sich Louane mit ihrem wunderschönen, federleichten Song "On Était Beau" zurück. Jetzt zeigte die französische Pop-Sensation via Facebook sehr zur Freude ihrer Fans, dass sie wieder im Studio ist. Und dort ist sie nicht allein, sondern Seite an Seite mit dem ebenfalls sehr erfolgreichen Sänger Julien Doré. "Gestern im Studio mit meinem Kumpel Julian Doré." Was da wohl in der Mache ist? Wir werden es bald erfahren. Bis dahin hören wir "Chambre 12" und bleiben gespannt.

▶ Mehr Videos von Louane ansehen

Louane Single "On Était Beau"

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei Google Play

▶ bei Apple Music