Bing Crosby, als Sänger selbst nicht gerade unwichtig für die amerikanische Musikgeschichte, sagte einmal über seinen Kollegen Louis Armstrong: "He is the beginning and the end of music in America." Große Worte, in denen viel Wahrheit steckt. "The Decca Singles 1949 - 1958", eine Digital-Compilation mit nicht weniger als 95 remasterten, teilweise raren Aufnahmen, macht jetzt 10 Jahre "Satchmo"-Schaffen nicht nur nachhörbar, sondern auch nachlesbar. Armstrong-Kenner Ricky Riccardi schrieb nämlich äußert interessante Linernotes dazu, die er auf seinem Blog in voller Länge von immerhin 50.000 Worten veröffentlicht hat. Für Armstrong-Fans ein Festessen.

"The Decca Singles 1949 - 1958" gibt es u.a. bei iTunes, Amazon und Google Play.