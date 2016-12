Als Poet an den Tasten erspielte sich Ludovico Einaudi binnen weniger Jahre einen Ruf als Pianist und Komponist von Weltklasse. Zuletzt feierte er mit seinem Album "Elements" weltweit Erfolge. Am 14. November 2016 wird der Klangmagier für ein kleines aber feines Konzert im Berliner Kulturkaufhaus Dussmann zu Gast sein. Tickets gibt es allerdings nicht zu erstehen, sondern nur zu gewinnen! Einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Einaudi" an gewinnspiel@dussmann.de schicken und mit ein wenig Glück darf man 1x2 Tickets für das Konzart am 14. November in Berlin sein eigen nennen.

Teilnahmeschluss ist der 06. November 2016. Viel Erfolg!