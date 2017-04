Im Januar 2017 veröffentlichten Luis Fonsi und Daddy Yankee ihren Sommerhit-Anwärter "Despacito" - und am Ostermontag (17.April 2017) wurden die Fans nun mit einem Remix überrascht. Kein geringerer als Justin Bieber ist als Feature-Gast zu hören. Die neue Version bleibt dem originalen Rhythmus treu und mixt damit nun die Genres Reggeatón und Hip-Hop mit Pop zu einem Sound, bei dem einfach losgetanzt werden muss. Der Song hat bereits - ohne Biebs - alle Rekorde gebrochen und ertönt in Deutschland mittlerweile aus jedem Radio - ob Justin das mit seiner außergewöhnlichen Gesangseinlage jetzt noch einmal toppen kann?

Justin Biebers Debüt auf Spanisch

Justin Bieber beginnt bei "Despacito" in seiner Muttersprache Englisch, switcht aber im Verlauf auch zu spanisch - und es klingt absolut hitverdächtig. Der Songtitel, welcher übsetzt "langsam" bedeutet, ist allerdings nicht das Motto des Tracks - denn dieser ist alles andere als ruhig. Dieser Track zieht auch den Letzten unter euch auf die Tanzfläche. Aber überzeugt euch selbst vom ersten offiziellen Remix von "Despacito". In den vergangenen Wochen postete Justin Bieber immer wieder Fotos aus dem Tonstudio - nun wissen wir was er dort getrieben hat. Ob er auch ein paar Spanisch-Lektionen eingebaut hat?

Ein Beitrag geteilt von Justin Bieber (@justinbieber) am 12. Apr 2017 um 12:12 Uhr

