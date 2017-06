Ein Beitrag geteilt von RADIG BADALOV (@radig_) am 6. Jun 2017 um 5:21 Uhr

Lernt den "Despacito"-Tanz und gewinnt ein Meet & Greet: Am 16. Juni 2017 kommt Luis Fonsi nach Berlin und ihr könnt ihn sowie die ganze Despacitodance-Crew treffen. Tanzt mit Ivana Santacruz, Sandra Lambeck, Arman und Radig Badalov die Choreographie des Nummer 1-Hits nach und ladet unter #despacitodance auf Instagram oder Facebook euer eigenes DESPACITODANCE-Video hoch. Bitte beachtet dabei, dass euer Video eine maximale Länge von 20 Sekunden nicht überschreiten darf.

Das ist die Choreografie des #despacitodance

Teil 1 des #Despacitodance mit Ivana und Radig

Vier Tage in Folge erhaltet ihr einen Part der Choreografie, die ihr selbst ganz leicht lernen und nachtanzen könnt. Den ersten Part mit Radig und Ivana seht ihr oben im Player. Am 8. Juni 2017 erwartet euch Teil zwei auf dem Instagram-Profil von @sandralambeck. Weitere Infos findet ihr unter www.despacitodance.de. Der Gewinner wird am 13. Juni 2017 verkündet. Die Reise- und Übernachtungskosten zum Meet & Greet werden erstattet.

