Ein Rekord jagt den nächsten: Mit "Despacito feat. Daddy Yankee" hat Luis Fonsi den Sommerhit des Jahres 2017 abgeliefert. Der Track steht inzwischen seit zehn Wochen unangefochten an der Spitze der offiziellen deutschen Single-Charts und wurde jetzt mit Doppel-Platin ausgezeichnet. Damit ist "Despacito" auf dem besten Weg, hierzulande der erfolgreichste spanischsprachige Song aller Zeiten zu werden. Aktuell befindet er sich zeitgleich auf Platz 1 in den Single-, Radio-, Download-, Streaming-, Video- und in den Shazam-Charts.

"Despacito": Nummer 1 in Deutschland und in großen Teilen der Welt

Weltweit betrachtet, sieht die Erfolgsbilanz von "Despacito" ähnlich gut aus: Der Hit ist der meistgestreamte spanische Song bei Spotify sowie die unangefochtene Nummer 1 in allen spanischsprachigen Ländern. Das zugehörige Video ist der erste spanisch-sprachige Clip, der innerhalb von nur vier Monaten nach Veröffentlichung über 1 Milliarde Views auf YouTube/Vevo geholt hat. Der "Despacito"-Remix mit Daddy Yankee und Justin Bieber brach einen über 20 Jahre währenden Rekord: Zum ersten Mal seit 1996 stürmte ein überwiegend spanisch-sprachiger Song Platz 1 der US-Billboard Hot 100.

