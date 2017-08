Despacito feat. Daddy Yankee (Official Video)

Der puerto-ricanische Sänger Luis Fonsi hat mit "Despacito feat. Daddy Yankee" einen wahren Meilenstein geschaffen. "Immer mit der Ruhe" weilt der Song derzeit schon 16 Wochen lang auf Platz 1 der deutschen Singlecharts, hat damit Rekordhalter Ed Sheeran überholt und steht nun gleichauf mit Matthias Reims "Verdammt, ich lieb' Dich".

"Despacito": Chart-Rekord in Deutschland und Streaming-Rekord in der Welt

Nach nur sechs Monaten ist der Ohrwurm mit über 4,6 Milliarden Streams der weltweit meistgestreamte Song aller Zeiten. Sogar auf Youtube überholte "Despacito" mit über 3 Milliarden Klicks die über lange Zeit unangefochtenen Top-Videos "See You Again" von Wiz Khalifa & Charlie Puth sowie den "Gangnam Style" von Psy.

