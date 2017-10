"Despacito" klingt uns immernoch in den Ohren, obwohl der Sommer schon längst dem Herbst gewichen ist. Doch ihr könnt das Sommerfeeling gemeinsam mit Luis Fonsi zurück holen. Der Star, dem wir den ultimativen Ohrwurm und Rekord-Hit schlechthin zu verdanken haben, kommt im Rahmen seiner Tour für drei Konzerte nach Deutschland. Im November 2017 habt ihr die Chance, die Songs aus dem Album "Despacito & Mis Grandes Exitos" des Reggaetón-Kings live zu erleben. In welchen Locations die Shows in Stuttgart und München stattfinden, lassen wir euch sobald wie möglich wissen. Hier noch einmal die Tourdates in der Übersicht:

30.11. in Stuttgart, tba

01.12. in München, tba

03.12. in Oberhausen, Turbinenhalle

