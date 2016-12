Mit ihrer Ohrwurmsingle "7 Years" aus dem aktuellen Album "Lukas Graham (Blue Album)" bekamen Lukas Graham weltweit Aufmerksamkeit, in Deutschland erhielt der Song bereits Platin. Kein Wunder also, dass die dänische Band bei den diesjährigen MTV Europe Music Awards in der Kategorie "best song" neben internationalen Größen wie Justin Bieber oder Rihanna nominiert ist. Doch das ist längst noch nicht alles: Lukas Graham können sich über insgesamt vier (!) MTV EMA Nominierungen freuen!

Vier MTV EMA Nominierungen für Lukas Graham

So ist die Band um Frontmann Lukas Forchhammer auch als "best new" und "best danish act" nominiert. Letzteren konnten Lukas Graham bereits im letzten Jahr mit nach Hause nehmen. Außerdem haben die vier Jungs die Chance auf einen Preis in der Kategorie "best push" und konkurrieren damit unter anderem mit Dua Lipa und Alessia Cara. Die MTV Europe Music Awards werden am 06. November in Rotterdam vergeben. Die Verleihung mit jeder Menge internationaler Showacts wird ab 12 Uhr live bei MTV ausgestrahlt, die Gewinner werden schon seit Wochen von den MTV Zuschauern gewählt. Auch Lukas Graham sind auf der Bühne mit dabei und "vermischen auf perfekte Weise Pop, Hip Hop und Soul". Und das ist auch der Grund, warum MTV sie liebt.

Für Lukas Graham bei den MTV Europe Music Awards voten