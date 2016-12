Am 21. Oktober erscheint das neue Maeckes Album "Tilt". Den Albumtrack "Marie-Byrd-Land" gibt es schon ab heute. Nach dem Titeltrack und den Singles "Inneres/ Aeusseres", "Urlaubsfotograf" und "Gettin' Jiggy With It" ist dies bereits der vierte Song vom neuen Werk. Zusammen mit Musiker Tristan Brusch, der an der Produktion von "Tilt" beteiligt war und zum neuen Song auch seine Stimme beisteuert, versucht Maeckes in "Marie-Byrd-Land" Flugzeuge in den Bauch eines Mädchens zu fliegen...

Maeckes Single "Marie-Byrd-Land"

