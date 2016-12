Maeckes schnappt sich seine Gang und geht auf Tour zum neuen Album "Tilt": Vom 21. November bis zum 16. Dezember sind Maeckes & die Katastrophen live in Deutschland unterwegs und spielen Songs wie "Urlaubsfotograf", "Gettin' Jiggy With It" und "Marie-Byrd-Land". Mit dabei ist vermutlich auch die neue Single "Loser", welche ab heute erhältlich ist.

"Tanz im Kreditkartenregen" beim Maeckes Konzert

Der Track überrascht mit Streicharrangements, wer ist dieser "Loser"-Maeckes? Der Kosmos um ihn war schon immer sehr verschleiert, er gilt nicht umsonst als der große Poet unter den Rappern. Maeckes hat, über alle seine bisherigen Releases, ein sprachliches Labyrinth um sich herum gebaut. Er hat von Anfang an auch seine Hörer in dieses Labyrinth gelassen, aber selten an sich heran. Zwischen all den geflüsterten Metaphern und tragisch-komischen Momenten baut Maeckes sich seine eigene Welt. "Tilt" beinhaltet den Schlüssel zu dieser Welt und zeigt ihn auf Tour der ganzen Welt (also fast). Alle Termine seht ihr hier im Überblick:

Maeckes & die Katastrophen "Tilt"-Tour 2016

21.11. Leipzig, Täubchental

22.11. Dresden, Scheune

23.11. Nürnberg, Hirsch

24.11. München, Backstage

25.11. Stuttgart, Im Wizemann

26.11. Heidelberg, Halle 02

28.11. Frankfurt, Sankt Peter

06.12. Berlin, Columbiatheater

07.12. Hamburg, Grünspan

08.12. Hannover, Musikzentrum

09.12. Münster, Skaters Palace

10.12. Bremen, Lagerhaus

12.12. Dortmund, FZW

13.12. Köln, Gloria

14.12. Bochum, BHF Langendreer

15.12. Bielefeld, Forum

16.12. Osnabrück, Rosenhof

▶ Maeckes & die Katastrophen Tickets gibts hier

Maeckes Single "Loser"

▶ Bei Amazon



▶ Bei iTunes

▶ Bei Spotify