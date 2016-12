In weniger als zwei Wochen ist es da: "Tilt", das neue Album von Maeckes. Das Werk, auf welchem unter anderem die Songs "Urlaubsfotograf", "Gettin' Jiggy With It" und das zauberhafte "Marie-Byrd-Land" zu hören sind, ist in verschiedenen Formaten erhältlich. Neben der klassischen CD und dem Download wird es "Tilt" auch für alle Plattenfans auf Vinyl geben. Außerdem hat Maeckes noch eine limiterte Deluxe Box am Start, die jedes Fanherz höher schlagen lässt.

Shirt, Demos, Mundschutz: Die "Tilt" Limited Deluxe Box

Neben dem Album auf CD enthält die Limited Deluxe Box auch noch eine CD mit Instrumental-Version, die "Mist EP" mit Demos und Skizzen der Entstehungsphase von "Tilt", ein Maeckes & die Katastrophen Shirt zur Tour im November, einen gelben Mundschutz und ein kleines aber feines "Tilt"-Aphorismen Heftlein. Oben drauf gibts solange der Vorrat reicht bei Amazon in der Limited Deluxe Box eine Originalzeichnung. Diese hat Maeckes zusammen mit Äh, Dings und Tristan Brusch angefertigt, sage und schreibe 800 Stück insgesamt. Vom hässlichen Baby-Kätzchen bis zur galanten Dankesbekundung ist alles dabei. Im Video "Draw to Tilt" könnt ihr zugucken, wie viel Spaß die Drei beim Zeichnen hatten...

Maeckes Limited Deluxe Box "Tilt"

▶ Bei Amazon (mit Zeichnung)



▶ Bei Saturn

▶ Bei Media Markt