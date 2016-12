Bei den hauseigenen Spotify Sessions holt sich der Musikstreamingdienst Spotify immer die angesagtesten Musiker in heimeliger Atmosphäre auf die Bühne. Egal ob Newcomer oder bekannte Band, Künstler wie Lukas Graham, Milky Chance oder OK Kid gaben sich bereits die Ehre. Auch Maeckes hat einen Live-Gig im Rahmen der Spotify Sessions in Berlin gegeben, die Songs kann man ab sofort streamen.

Spotify Sessions: Maeckes live hören

Insgesamt fünf Songs performt er live, darunter auch den Titeltrack zu seinem neuen Album "Tilt", den Song "XYZ" von der MIST EP sowie den Song "Mary-Byrd-Land". Dabei wird Maeckes von seinem "Tilt"-Team bestehend aus Produzent Äh, Dings und Singer- und Songwriter Tristan Brusch unterstützt, letzterer fungiert nicht nur als Gitarrist bei der Spotify Session, sondern leiht Maeckes für die gemeinsamen Songs auch seine Stimme. Richtig persönlich wirds dann spätestens bei "Unperfekt": Für Spotify präsentieren Maeckes und Tristan Brusch den Song in einer speziellen unperfekten Version, wie Maeckes am Ende des Songs erklärt. Zum Abschluss gibt es für alle Superfans dann noch "Gettin' Jiggy With It", der auch ohne seinen tragendenden Beat in der Akustikversion richtig Spaß macht!

Maeckes Spotify Session streamen