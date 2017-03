"Auf die Knie und 1, 2, 3, 4"! Maeckes bringt große Beats, noch bessere Metaphern und Bock auf Nackenmuskelkater mit, wenn er live unterwegs ist. Mit den Songs von seinem Album "Tilt" steht der Rapper nach der Maeckes & Die Katastrophen - Tour im letzten Jahr auch diesen Sommer wieder mit seiner Gang auf der Bühne. Und weils draußen immer schöner ist, kommt er nicht nur mit Die Orsons bei diversen Festivals vorbei, sondern ist auch bei ausgewählten Open Airs solo zu sehen und hören.

Erlebt eure Festivalsaison mit Maeckes

So zum Beispiel auch beim diesjährigen Kosmonaut Festival der Kollegen von Kraftklub. Am 16. und 17. Juni werden dort am Stausee Rabenstein bei Chemnitz neben Maeckes auch Künstler wie Motrip, Annenmaykantereit und Deichkind alle anwesenden Astronauten zum Tanzen bringen. Oder ihr macht im August einen Abstecher ins schöne Hamburg und schaut euch Maeckes & Die Katastrophen beim Sommer in Altona an. Wo auch immer, ran an die Tickets!

Alle Maeckes Festivaltermine 2016 seht ihr hier im Überblick:

28.04. Freiburger Festival, Freiburg + Maxim

09.06. Kamehameha Festival, Flugplatz Offenburg

16.06. Kosmonaut Festival, Stausee Rabenstein

30.07. Abifestival Lingen, Lingen

03.08. Sommer in Altona, Hamburg