Von der großen Leinwand auf den Plattenteller: Maeckes veröffentlicht das Video "Kino" feat. Josef Hader zu seinem Track vom Album "Tilt". Passend zu seinem Featuring-Guest, dem österreichichischen Schauspieler, Autor und Regisseur Josef Hader, kommt der Musikclip als kleines filmisches Kunstwerk daher.

"Glaubst du noch ans Kino und dass Liebe ewig hält?"

"Warum hast du Angst, vor dem was du kannst" heißt es im Song. Maeckes hat keine Angst: Er übernimmt die Umsetzung des Musikvideos zu "Kino" selbst und spielt mit privaten Aufnahmen und Wolkenmotiven, Metaphern und Musik. Im Video zeigt er Ausschnitte aus der Arbeit an seinem Albumdebüt. Neben Maeckes selbst sind auch Josef Hader sowie die "Tilt"-Gang um Tristan Brusch und Äh, Dings sowie weitere Freunde und Weggefährten wie Judith Holofernes, Wilhelm Will Belgart, Me And My Drummer, Lambert, Jasmin Shakeri und der Berliner Kneipenchor zu sehen.