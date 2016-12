Es gibt gute Neuigkeiten: Maggie Rogers hat ihre Debüt-EP angekündigt. Sie trägt den Titel "Now That The Light Is Fading" und erscheint am 17. Februar 2017. Mit "Alaska" begeisterte die Musikerin aus Maryland erst Pharell Williams, dann die ganze Welt. Gerade wurde sie von der BBC zu den Top-Newcomern des Jahres und vom NME zu den 100 besten Künstlern 2017 gewählt. Gerade veröffentlichte die 22-Jährige ihre zweite Single "Dog Years", die ebenso wie "Alaska" auch auf "Now That The Light Is Fading" zu finden ist. Wer es jetzt schon nicht mehr abwarten kann, die hoch gehandelte Newcomerin live zu erleben: Maggie kommt im März 2017 im Rahmen ihrer Europatour auch für zwei Shows nach Deutschland. Hier die Dates im Überblick:

05.03.2017 Köln, Yuca

06.03.2017 Berlin, Frannz

Maggie Rogers-Single "Dog Years"

