Maggie Rogers ist am 15. Februar 2017 live bei Jimmy Fallons "The Tonight Show" aufgetreten. Sie präsentierte ihren Hit "Alaska", mit dem sie bereits Pharrell Williams und die ganze Welt begeisterte. Gastgeber Jimmy kündigte die amerikanische Sängerin als jemanden an, den man sich auf jeden Fall merken sollte. Dem stimmen wir voll und ganz zu, aber seht selbst:

Ab jetzt erhältlich: "Now That The Light Is Fading"

Wer mehr von Maggie Rogers hören will, darf sich freuen: Ihre Debüt-EP mit dem Titel "Now That The Light Is Fading" ist gerade frisch veröffentlicht worden. Darauf sind fünf Songs enthalten, zu denen unter anderem "Alaska" und "Dog Years" zählen. Der Sound ist eine Mischung aus House und Folk und geht sofort ins Ohr. Maggie selbst postete aufgeregt auf ihrem Facebook-Profil:

Maggie Rogers "Now That The Light Is Fading"

