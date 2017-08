Kurz bevor die Konzertsaison für das Trio aus Los Angeles Magic Giant losging, startete auch ihre Single “Set on Fire” durch. Die Band veröffentlichte die Single in Eigenregie und so machte sie ihren Weg – vom selbstgebauten Tonstudio bis auf Platz 4 der US Viral 50 Charts von Spotify und mittlerweile 4 Mio. Streams in weniger als einem Jahr. In der Radiolandschaft von Los Angeles wurde der Song zu einem Megaerfolg und erreichte Platz 1 der Local Only Liste des Senders KROQ. Dieser Erfolg brachte dem Trio einen Vertrag beim Label Washington Square ein. Billboard berichtete über Magic Giant: “Bei ihren fröhlichen Liveshows tanzt das komplette Publikum”, und NPR schrieb: “Magic Giant bündeln die Energie und die Atmosphäre aller bisherigen gutgelaunten und leidenschaftlichen Indiefolk-Trends.”

Leadsänger Austin kann derweilen schon auf eine längere Karriere im Songwriting zurückblicken – so schrieb er bereits Songs mit Künstlern wie John Legend und David Guetta. Und in der jüngeren Vergangenheit waren Magic Giant mit Künstlern wie Beats Antique, The Revivalists und Mike Posner auf Tour.

Auf “In The Wind“ verschmelzen Alternative, Pop und Folk. Die Instrumentierung besteht u. A. aus (haltet Euch fest…) Orchesterdrums, Banjo, Trompete, Saxophon, Mundharmonika, Synthesizer, elektrischem Bass, Cello, Viola, Violine, Dobra, Lap Steel Gitarre, Mandoline und vielem mehr. Das Album ist musikalisch und textlich gleichermaßen vielseitig und dynamisch.

Magic Giant werden bald auch hier begeistern können - ihr Deutschland Debut geben Sie auf dem diesjährigen Reeberbahn Festival mit anschließenden Shows in Berlin und Köln.

Das Album “In The Wind“ wird in Deutschland am 15. September veröffentlicht.