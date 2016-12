Im Rahmen des "State of Modern Classical Music" Showcases inszenierte das Reeperbahnfestival den früheren Luftschutzbunker Flakturm IV (heute Medienbunker) in Hamburg, St. Pauli als einen Schauplatz klassischer Musik. Mahan Esfahani gab einen Auszug seines neuen Albums "Bach: Goldberg Variationen" (am 26.08.2016 auf Deutsche Grammophon erschienen) zum Besten. In der herben Atmosphäre des Resonanzraumes, der mit seinem eigenen Ensemble immer wieder kammermusikalische Höhepunkte feiert, schien ein außergewöhnlicher Gegenpol zu den romantisch anmutenden Stücken Bachs gegeben zu sein. Trotz später Stunde wusste Esfahani das Publikum einzunehmen, und auch den nicht eingeschworenen Klassik-Genießer von der Magie dieser Kompositionen zu überzeugen. Ein gelungener Abschluss genreübergreifender Begegnungen in urbaner Szenerie.