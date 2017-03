Großer Jubel beim Konzert von Maite Kelly am 13. März 2017 im ausverkauften Berliner Friedrichstadt-Palast. Denn kurz vor Ende ihrer umjubelten Live-Show gab es eine echte Überraschung für die Entertainerin: Electrola-Chef Jörg Hellwig und Label Head Ralf Schedler tauchten ungeplant auf der Bühne auf, um der Künstlerin Gold für ihr Erfolgsalbum “Sieben Leben für dich” zu überreichen. Ein absoluter Gänsehautmoment. Und eine sprachlose und zu tiefst gerührte Maite Kelly. Die patente 360-Grad-Entertainerin haut so leicht nichts um – hier wäre es beinahe passiert. Per Livestream konnten weltweit Fans der Künstlerin an diesem emotionalen Moment teilhaben.

Maite Kelly war sichtlich bewegt, hat sie doch nach ihrer gelungenen Liaison mit dem deutschen Schlager eine neue musikalische Heimat gefunden, die den Funken auf das Publikum überspringen lässt. Mit ihrem aktuellen Album “Sieben Leben für dich” hat sich Maite Kelly einen Traum erfüllt und ein Album geschrieben, das sie als Künstlerin ganz widerspiegelt. Schon der Einstieg auf Platz 8 der Offiziellen Deutschen Album Charts und das wochenlange Verbleiben auf Platz 1 der Schlager-Charts belegt eindrucksvoll, dass Maite das Herz der Schlagerfans im Sturm erobert hat.

Seit der Veröffentlichung des Albums am 14. Oktober 2016 befindet sich das Album seither durchweg in den Top 100 der Charts. Startpunkt dieser unglaublichen Erfolgsstory war der Triumph der Duett-Single „Warum hast du nicht nein gesagt“ mit Roland Kaiser, die sich zu einem echten Hit entwickelt hat. Daran konnte sie mit „Sieben Leben für dich“ anschließen. Auch die aktuelle Single „Es war noch nie so schön (so falsch zu liegen)“ ist auf dem Weg an die Spitze der Deutschen Schlagercharts.

Aktuell ist Maite Kelly auf ihrer “Sieben Leben für dich”-Tournee und sorgt auf der Livebühne für Furore. Aufgrund des Erfolges wurde bereits eine Zusatztournee für den Herbst 2017 angekündigt.

Jörg Hellwig (MD Electrola): „ Ich freue mich sehr, dass wir mit Maite so intensiv an der „Mission Schlager“ zusammen arbeiten konnten. Dass wir nach relativ kurzer Zeit bereits Gold erreicht haben, ist ein toller Erfolg. Maite hat mit ihrem Können als Autorin und Sängerin sowie ihrem Charme und ihrer Authentizität sofort ein großes Publikum begeistern können. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die gute Zusammenarbeit mit RTL’s Music for Millions.“

Auch Uli Mücke (Head of Music for Millions) ist begeistert: „Dass Maite´s erstes Schlageralbum in so kurzer Zeit Goldstatus erreicht, spricht für die Qualität von Musik und Text und weist den Weg in eine erfolgreiche Zukunft als Solokünstlerin.“

im Bild v.l.n.r.

Matthias Baumann (Semmel Concerts),

Roberto Monden (Maite Kelly Management),

Ralf Schedler (Label Head - Electrola),

Maite Kelly,

Tom Bohne (President Music - Universal Music),

Jörg Hellwig (MD - Electrola)

Die wunderbare Welt der Maite Kelly

Sieben Leben für dich - Zusatztournee Herbst 2017

29.09.2017 Duisburg

30.09.2017 Trier

01.10.2017 Aschaffenburg

03.10.2017 Dresden

21.10.2017 Schwedt/Oder

22.10.2017 Berlin

24.10.2017 Hamburg

25.10.2017 Cottbus

05.11.2017 Ludwigsburg

06.11.2017 München

13.11.2017 Bremen

14.11.2017 Hannover

15.11.2017 Gera