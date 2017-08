Es gibt Momente im Leben, in denen wirklich alles Gold ist, was glänzt. Irgendwann zahlt es sich im Verlauf der sieben Leben aus, wenn man allen Rückschlägen zum Trotz selbstbewusst an seine Stärken glaubt. Irgendwann wird man belohnt, wenn man alle Facetten seines Daseins bewusst (er)lebt. Und irgendwann, wenn man sich wie Maite Kelly zeitlebens vom stärksten aller Gefühle leiten lässt, kann man mit voller Überzeugung die drei magischen Worte „Liebe ist Liebe“ in die Welt hinaussingen. Maite Kelly macht genau das – und zwar nicht nur in dem gleichnamigen Song, sondern in jedem einzelnen der 14 regulären und sechs zusätzlichen Tracks, die Teil der „Sieben Leben für dich“-Gold Edition (VÖ: 25.08.2017) sind.

Manchmal ist eben alles Gold, was glänzt. Genau in diesem Lebensabschnitt befindet sich die begnadete Singer-Songwriterin aktuell – nicht zuletzt dank ihrer riesigen und stetig wachsenden Fangemeinde. In den vergangenen Monaten wurde Maite Kelly nur so mit Liebe, Wärme und auch Erfolgen überschüttet. All diese magischen Momente möchte die Vollblutmusikerin ihren Supportern nun zurückgeben – und zwar in Form der besagten Gold Edition.

Das Werk trägt seinen Namen zurecht, denn wie von Maite nicht anders zu erwarten, hat sie der Neuauflage wieder einmal ihren eigenen, ganz persönlichen Stempel aufdrücken können. Mehr noch: Die neuen Songs wurden nicht einfach an das bestehende Album gekoppelt, sondern alle sechs Titel wurden so aufeinander abgestimmt, dass sie hier fast wie eine Art Mini-Album mit einer eigenen, besonderen Dramaturgie wirken. Die Liebe zum Detail ist unüberhörbar, schließlich sollte ein Geschenk immer von Herzen kommen – und nichts anderes ist diese Gold Edition: nämlich ein großes DANKESCHÖN an die vielen treuen Fans!

Maite Kelly weiß, dass sie allen Grund hat, dankbar zu sein. Dankbar dafür, dass ihr Schlagerdebüt-Album „Sieben Leben für dich“ im vergangenen Jahr dermaßen durch die Decke ging, mit Gold ausgezeichnet wurde und obendrein eine ECHO-Nominierung einheimste. Seit dem VÖ Mitte Oktober war das Album ununterbrochen in den Charts vertreten und schaffte in der ersten Woche sogar den Sprung von 0 auf 8 (in den Top 100 Album-Charts wohlgemerkt). Das Video zur gleichnamigen Single erreichte innerhalb kürzester Zeit 10 Millionen Klicks und auch die Tour im Frühjahr konnte alles bisher Erlebte in den Schatten stellen. Mit „Die wunderbare Welt der Maite Kelly“ bewies die 37-Jährige, dass sie nicht nur eine großartige Sängerin, sondern vielmehr eine überragende Entertainerin ist. Von mitreißenden Schlagern über Musical-Elementen bis hin zum ganz großen Drama: Die faszinierende Bandbreite der Maite Kelly fesselte das Publikum und sorgte während der Show für Emotionen, große Gefühle und Standing-Ovations. Dank des sensationellen Erfolges wird die Tour im September in die nächste Runde gehen – ausverkaufte Hallen sind garantiert!

Liebe ist wie ein Sonnenstrahl

Du brauchst ihre Wärme

Du brauchst ihre Nähe

Du brauchst sie wie das Licht

Aber sehn musst du sie nicht

Liebe ist Liebe

„Ein gutes Lied, ist ein gutes Lied“, hatte Papa Kelly der kleinen Maite einst mit auf den Weg gegeben. Beschäftigt man sich intensiv mit den sechs zusätzlichen Songs der Gold Edition, möchte man ergänzen: …und jedes gute Maite-Lied hat seine eigene faszinierende Geschichte.

Als starke Ballade mit einer wunderschönen Botschaft überzeugt „Liebe ist Liebe“ auf ganzer Linie. Es ist der begleitende Song zum dritten Band der erfolgreichen Kinderbuchreihe „Die kleine Hummel Bommel“ von Maite Kelly und Britta Sabbag. Ursprünglich ein Lied für die kleinen Leser und Hörer, aber mit diesem Song und seiner einfachen, aber ergreifenden Botschaft wird Maite Kelly auch den Erwachsenen den Atem rauben.

Ebenso hoch-emotional geht es zu, sobald die ersten Töne zum „Zeig mir den Platz an der Sonne“-Cover erklingen. Dieser unvergessliche Song ist Maites Hommage an den großen Udo Jürgens – gepaart mit einer Botschaft, die aktueller denn je ist: „Wir haben Riegel vor den Herzen - und um die Seele Stacheldraht. Ich such ein Land, es liegt noch weit, wo Friede wohnt und Menschlichkeit.“

Sowohl für den Udo-Jürgens-Klassiker als auch die „Sieben Leben für dich (Piano Nachtversion)“ gilt: So hat man Maite Kelly zuvor noch nie gehört! Mit dieser neuen Inszenierung des Erfolgstracks stellt die Künstlerin einmal mehr ihre Songwriter-Qualitäten unter Beweis und schafft es, aus ihrem großen Hit eine dramatische Ballade zu machen, die unter die Haut geht.

Die Vielseitigkeit gehört ohne Zweifel zu den größten Stärken der Entertainerin. Doch natürlich bleibt sie ihrem eigenen Stil treu. Als bester Beleg dient die komplett neue Nummer „Dabei wollte ich doch stark sein“. In typischer Maite-Kelly-Manier vermittelt sie die Botschaft, dass man im Leben Schwächen zulassen und nichts bereuen sollte.

Bereut hat Maite in ihrem Leben nichts – und schon gar nicht die Zusammenarbeit mit der Schlagerband Feuerherz, die als Support-Act bei der vergangenen Tour mit von der Partie war. Nun nimmt die erfolgreiche Interpretin die Gruppe erneut mit auf ihre Reise und hat die Jungs von Feuerherz ins Studio eingeladen, um den Titel „Herzbeat“ neu aufzunehmen. Eine tolle Geste von Maite Kelly – und eine aufregende Kombination, die dem Song einen anderen, ganz überraschenden Anstrich mit auf den Weg gegeben hat und als „Herzbeat (5 Herzen in einem Takt Version)“ auf der Gold Edition veröffentlicht wird.

Ein weiteres Geschenk an die Fans macht dieses Album erst richtig rund. Der Remix des zweiten Single-Hits „Es war noch nie so schön“ erstrahlt mit seinen akustischen Gitarren-Elementen in einem vollkommen neuen Glanz. In enger Zusammenarbeit mit Erfolgskomponist Tobi Schwall (zeichnete u. a. für „Nur mit dir“ von Helene Fischer verantwortlich) ist eine mitreißende Version entstanden, die zudem auch ans Herz geht. Denn letztlich wissen Maite Kelly und ihre Fans, dass es während der sieben Leben eines Menschen letztlich nur auf drei Wörter ankommt: Liebe ist Liebe!