Ab sofort sind Tickets für einen der heißesten US-Blues-Acts des Jahres auch für zwei deutsche Städte erhältlich. Die Musik-Presse verneigt sich bereits jetzt vor dem selbstbetitelten Album „The Marcus King Band“ (VÖ 21.Oktober):

Zitate:

Classic Rock

„Halb-German Wunderkind - …der Nachfolger der ihn zu einem ganz Großen des Soul, Blues und Southern- sowie Psychedelic-Rock werden lassen könnte.“

Eclipsed

“Ihr Zweitling groovt wie die Hölle und nimmt im Verlauf musikalisch nahezu jede US-amerikanische Fährte auf, die es sich lohnt, intensiv zu verfolgen. Jazz, Blues, Country oder deftiger Southern Rock liegen da unmittelbar auf der Straße, um von dem Sextett aufgepickt zu werden.”

Jazz Thing

“Ein junger Gitarrist fusioniert den Soul des Südens mit der Essenz des Country, mit erdingen Blues, bläserstarkem Jazz und funky Rock ‘ Roll…Man fragt sich wieviele Bühnenjahre so ein Sextett inklusive Bandleader eigentlich auf dem Buckel haben muss, um derart abgehangen und kompakt agieren zu können.”

Die Marcus King Band wird an folgenden zwei Terminen live zu sehen sein, mit Sicherheit ist dies die letzte Chance den Act in einer so intimen Location zu sehen.

02.11.2016 Köln – Yard Club/ Die Kantine

03.11.2016 Berlin - Bassy Club