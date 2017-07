Obwohl Alphonso Williams der Deutschland sucht den Superstar-Finalistin Maria Voskania den Sieg knapp vor der Nase weggeschnappt hat, verzauberte die 29-jährige Sängerin das Publikum vor Ort und zuhause an den Bildschirmen mit ihrem Charme und ihrer Stimme. Mit dem Final-Song "Magie" veröffentlichte sie ihre Debüt-Single - und eines zeichnet sich schon am Horizont ab: Da kommt noch großes auf uns zu.

"Magie": Debüt-Single und Debüt-Album

Auf ihrem Single-Debüt "Magie" präsentiert sich Maria Voskania von einer wahrlich zauberhaften Seite als neuer, hell leuchtender Stern am Pop-Schlager-Himmel. "Ich weiß nicht wie du das schaffst, dass du mich so glücklich machst", singt sie über modernen Beats in Ohrwurmmelodie. Im Sommer 2017 folgt ein ebenfalls "Magie" betiteltes Album, an dem Maria zurzeit bereits intensiv arbeitet. Weitere Infos folgen in Kürze.

Maria Voskania Single "Magie"

▶ bei Amazon



▶ bei Media Markt

▶ bei Saturn