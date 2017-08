Magisch: Maria Voskania zeigt das Video zu ihrer aktuellen Single "Ich seh nur dich" und beweist darin einmal mehr, dass sie nicht nur eine tolle Sängerin, sondern auch eine großartige Performerin ist. Kein Wunder, schließlich stand die 29-Jährige in den vergangenen sieben Jahren mit Helene Fischer auf der Bühne. Mit dem farbenfrohen Clip erhalten wir auch erstmals einen Eindruck des Artworks von Marias neuem Album: "Magie" erscheint am 1. September 2017 und beinhaltet neben "Ich seh nur dich" 14 weitere neue Songs. Im Video zeigt sich die gebürtige Armenierin, die heute in Würzburg lebt, von ihrer taffen und ihrer leidenschaftlichen Seite. Viel Spaß beim Ansehen.

