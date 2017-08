Kurz nach der Veröffentlichung ihres Albums "Magie" präsentierte Maria Voskania ihre aktuelle Hit-Single "Ich seh nur dich" gleich doppelt im TV. Am Samstag, den 26. August 2017, konnten wir die Powerfrau bei Das große Sommer-Hit-Festival 2017 mit Michelle Hunziker sehen. Einen Tag später zeigte sie bei Immer wieder sonntags was sie kann. Beide Auftritte könnt ihr euch in der ARD bzw. ZDF-Mediathek noch einmal ansehen. Auch in den kommenden Wochen dürfen wir uns über weitere Auftritte der Sängerin mit armenischen Wurzeln freuen.

Maria Voskania im TV:

▶ 03.09.2017: 11:50 ZDF, Fernsehgarten

Maria Voskania bei Festivals:

▶ 29.09.2017: Schlager Open Air in Tiengen

▶ 18.11.2017: Schlagerwelle am Weissenhäuser Strand

Maria Voskanias Auftritt noch einmal ansehen:

▶ Das große Sommer-Hit-Festival 2017 in der ZDF-Mediathek

▶ Immer wieder sonntags in der ARD-Mediathek

