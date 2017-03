Der Track "Down" von Marian Hill ertönt derzeit häufig im Fernsehen: Er ist der globale Kampagnensong für die iPhone 7- und AirPod-Werbung. Damit sicherte sich Apple mit Marian Hill keine Unbekannten, denn in ihrer Heimat ist das multi-talentierte Duo schon länger bekannt. Die Amerikaner veröffentlichten nun das Video zum Song, welches den ausgefallenen Stil der Band unterstreicht. Der Sound der Künstler ist einprägsam: Der Track startet mit einer leichten Jazz-Note und entwickelt sich dann mit treibenden Beats in eine elektronische Richtung.



Erfolg mit Album "Act One"

Das Duo Marian Hill besteht aus der Sängerin Samantha Gongol und dem Produktionskünstler Jeremy Lloyd, die beide aus Philadelphia stammen. Nach zwei EPs, Millionen Klicks auf diversen Plattformen und ausverkauften Shows, steuern die beiden nun also den Soundtrack zum Kampagnenspot des iPhone 7 bei, den ihr hier sehen könnt:

Marian Hill-Single "Down"

▶ bei Amazon

▶ bei Spotify