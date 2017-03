Marian Hill nahmen ihre Songzeilen und den passenden Titel ihrer Single "Down" sehr wörtlich, als es um die Umsetzung des zugehörgen Musikvideos ging: Im Clip zur Single aus ihrem Debüt-Album "Act One" fahren Jeremy und Samantha in endloser Schleife mit dem Fahrstuhl hinunter. Alles beginnt mit den beiden Künstlern in einem mit Blumen ausgeschmückten Lift, während im Hintergrund leise das Klavier ertönt.

Es geht runter - und rund

Die Richtung des Videos ändert sich in dem Moment, als der Beat wechselt. Die Bilder switchen in Dauerschleife rasant zur Bassline zwischen Jeremy und Samantha hin und her, während sich alles dreht. Außerdem gibt es einige Kostümwechsel, unerwartete Umwege und eine Menge Special Effects. Seht euch oben im Player das sehr hypnotisierende Video zu "Down" von Marian Hill an.

Bekannt aus der Apple Werbung

Wer sich jetzt beim Anhören dachte, dass er den Song schon einmal gehört hat, dann wahrscheinlich, weil "Down" sehr häufig aus dem Fernseher ertönt. Der Track des amerkanischen Duos ist der globale Kampagnensong für die iPhone 7- und AirPod-Werbung. Damit sicherte sich Apple mit dem Song einen richtigen Hit.



