Sie gibt die Stimme, er den Sound: Das Songwriting-Duo Marian Hill kommt im Oktober 2017 nach Deutschland und beschert uns damit fantastische Live-Musik direkt aus den Staaten. Produzent und Songwriter Jeremy Lloyd und Sängerin Samantha Gongol stehen für die neue Form digital produzierter Musik: Sie begeistert mit sanftem Sound und großartigen Lyrics – gefühlvoll verpackt in elektronischem und poppigem Sound.

Tickets gibt's ab dem 28. April 2017

Die Beiden werden bei ihren Konzerten in Köln, Berlin und Hamburg aktuelle und noch unbekannte Songs zum Besten geben: Neben dem iPhone-Kampagnen-Song "Down", der uns nicht mehr aus dem Ohr geht, zieht euch das US-Doppel mit den Tracks ihres Debüt-Werkes "Act One" in den Bann. Drei Shows stehen auf dem Plan. Der Vorverkauf startet am 28. April 2017 für folgende Konzerte:

15. Oktober 2017 Köln - Luxor

16. Oktober 2017 Berlin - Frannz Club

17. Oktober 2017 Hamburg - Terrace Hill

Marian Hill-Single "Down"

▶ bei Amazon

▶ bei Spotify