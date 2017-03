Chatten mit den Jungs von Maroon 5? Eine neue Funktion auf Facebook bringt euch diesem Ziel jetzt ein ganzes Stück näher. Auf der Facebook-Seite der Band könnt ihr nun eine Unterhaltung starten, bei der ihr mit dem Maroon 5-Chatbot kommuniziert. Probiert es aus und findet heraus, was passiert. So viel sei schon mal verraten: Ihr habt die Möglichkeit, zu den ersten zu gehören, die über neue Musik, Tour-Termine und vieles mehr informiert werden. Zuletzt gab es von der Band um Frontmann Adam Levine den Track "Don't Wanna Know" zu hören.

