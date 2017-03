Ihr glaubt, eure Partys sind wild? Im neuen Maroon 5-Video zu "Cold" belehrt uns Feature-Gast Future eines Besseren. Frontsänger Adam Levine wollte dem Rapper eigentlich nur eben einen Besuch abstatten. Doch daraus wird kurzerhand eine ausschweifende Party-Nacht, denn irgendwas stimmt mit Adams Drink ganz und gar nicht. Eine Unterwasserhochzeit, Party-Gäste, die zu Tieren mutieren und ein sprechender Teddybär, der sich als Future herausstellt - das klingt verrückt? Ist es auch. Mit "Cold" melden sich Maroon 5 nach ihrem 2016er Hit "Don't Wanna Know" zurück und performten den neuen Song erstmals in der Ellen Denegeres Show live:

Adam Levine und seine Kollegen von Maroon 5 besuchten am 13. März 2017 Jimmy Fallon in der The Tonight Show: Dort performten sie ihre Single "Cold". So entspannt wie der Sound des Tracks war auch der Auftritt der US-Band. Bevor sie aber die blau beleuchtete Bühne betraten, nahm Adam noch Platz auf der Couch: Im Interview mit US-Showmaster Fallon sprach Levine über seine Arbeit als Coach der US-Casting-Show The Voice und die Arbeit im Studio. Den Auftritt von Maroon 5 haben wir im Video für euch:

Maroon 5 Single "Cold"

▶ bei iTunes

▶ bei Apple Music

▶ bei Google Play